Sampdoria-Inter streaming e probabili formazioni: dove vederla

Sampdoria-Inter streaming e probabili formazioni: i nerazzurri fanno visita ai blucerchiati nella 6ª giornata di Serie A

L’Inter capolista di Antonio Conte sfida la Sampdoria di Eusebio Di Francesco, ultima in classifica nel secondo anticipo della 6ª giornata di Serie A. I nerazzurri sono in vetta al campionato a punteggio pieno con 15 punti e 5 vittorie su 5, mentre i blucerchiati hanno ottenuto solo 3 punti, con 1 successo e ben 4 sconfitte. Sampdoria-Inter: la partita si giocherà sabato 28 settembre 2019 alle ore 18.00 nella cornice dello Stadio Luigi Ferraris di Genova.

L’anticipo Sampdoria-Inter sarà trasmesso in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Sampdoria-Inter

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Sabato 28 settembre 2019

Fischio d’inizio: ore 18.00

Dove vederla in tv: Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go – NOW TV

Stadio: Luigi Ferraris (Genova)

Arbitro: Giampaolo Calvarese di Teramo



Le probabili formazioni

SAMPDORIA – Di Francesco punterà sul 3-4-1-2. In difesa bisognerà far fronte alla squalifica di Murillo: dal 1′ ci sarà spazio per Chabot accanto a Bereszynski e Colley. A centrocampo Linetty e Vieira si contendono un posto accanto ad Ekdal, mentre Depaoli e Murru agiranno sulle fasce. In attacco Gabbiadini sembra destinato al forfait per un affaticamento muscolare: sulla trequarti dovrebbe agire Caprari, con tandem offensivo composto da Emiliano Rigoni e da Quagliarella, che tornerà titolare dopo aver saltato la gara infrasettimanale con la Fiorentina.

INTER – Conte farà un po’ di turnover in vista dell’impegno in Champions League contro il Barcellona. In attacco probabile riposo per Lukaku. La coppia d’attacco dovrebbe essere composta da Lautaro Martínez e Alexis Sanchez, ma non è da escludere l’impiego di Politano al posto di quest’ultimo. A centrocampo potrebbe riposare Barella: spazio a Vecino con Brozovic e Sensi. A destra tornerà Candreva, mentre a sinistra sarà confermato Asamoah. Dietro, davanti a capitan Handanovic, D’Ambrosio potrebbe dare il cambio a Godin accanto a De Vrij e Skriniar nella difesa a tre.



SAMPDORIA (3-4-2-1): Audero; Bereszynski, Colley, Chabot; Depaoli, Linetty, Ekdal, Murru; Caprari; E. Rigoni, Quagliarella. All. Di Francesco

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martínez, A. Sánchez. All. Conte

Leggi anche GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA