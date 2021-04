Sampdoria, Jankto vicino al rientro: le condizioni del ceco

Dopo l’infortunio patito in Nazionale, Jakub Jankto sarebbe vicino al rientro

Sospiro di sollievo per Claudio Ranieri alle prese con qualche grattacapo in più in vista della partita contro il Napoli. Jakub Jankto sembra vicino al rientro dopo la botta al retto femorale patita durante il ritiro con la nazionale.

Il centrocampista della Sampdoria dovrebbe essere correttamente a disposizione per il match contro il Napoli. Un’ottima notizia, come riporta il Secolo XIX, considerando la doppia assenza dei centrali Albin Ekdal e Adrien Silva che costringerà Ranieri a una mediana inedita tra le mura del Ferraris.