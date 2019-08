Sampdoria Lazio: che cosa teme Di Francesco

Sampdoria-Lazio sarà giù un test significativo per Di Francesco. I biancocelesti hanno caratteristiche che possono mettere in grossa difficoltà

Sampdoria e Lazio inizieranno il campionato affrontandosi nella prima giornata. Sarà l’esordio di Eusebio Di Francesco in Serie A con la panchina doriana. Il tecnico abruzzese adotta un 433 caratteristico, in cui si difende in avanti, si mantiene una linea alta e si tenta di applicare il fuorigioco.

E’ un modo di interpretare la fase di non possesso sempre sul filo del rasoio, basta un po’ di imprecisione e gli avversari trovano parecchio spazio. Capita uno degli avversari peggiori, perché – tra Correa e Immobile – la Lazio aggredisce molto bene la profondità. Insomma, sarà un primo test probante per il doria.