Sampdoria-Lazio highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 34° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Ferraris’ di Genova, i blucerchiati di Marco Giampaolo affrontano la squadra guidata da Simone Inzaghi. Sampdoria nona in classifica con 48 punti e reduce dalla sconfitta di Bologna; Lazio (52) ottava e proveniente dalla vittoria di San Siro contro il Milan in semifinale di Coppa Italia. Nella partita d’andata, le due squadre pareggiarono per 2-2 all’Olimpico. Adesso la sfida tra Sampdoria e Lazio si ripropone: blucerchiati lontani dai piazzamenti europei, biancocelesti obbligati a vincere per credere ancora nel quarto posto. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

Al 3′ pt Colley perde un pallone in modo ingenuo, permettendo la cavalcata solitaria di Caicedo. L’attaccante biancoceleste corre indisturbato verso la porta e batte Audero.

Al 19′ pt è ancora Caicedo a trovare la rete: altro contropiede della Lazio, con Correa che allarga per Romulo. Il brasiliano crossa in area dove trova l’incornata vincente dell’attaccante!