La Lazio ha iniziato il campionato con un trionfo per 3-0 in casa della Sampdoria. Lazzari, il piatto forte del mercato biancoceleste, ha subito fatto la differenza. Inzaghi ha sempre posseduto tanta qualità tra le linee, mancava però un esterno così propositivo e dalle spiccate doti offensive.

Sessantasei minuti in campo sono bastati per mostrare come Lazzari sia il complemento perfetto per la Lazio di Inzaghi. pic.twitter.com/r956wG20sg

— CalcioDatato (@CalcioDatato) August 26, 2019