Sampdoria-Milan convocati: prima per Paquetà

Lucas Paquetà chiamato da Gattuso per la gara di Coppa Italia. Sampdoria-Milan convocati: assente Suso, c’è Higuain

Terminata la rifinitura a Milanello, Mister Gattuso ha ufficializzato la lista dei 23 rossoneri convocati per Sampdoria–Milan, Ottavi di finale di TIM Cup in programma sabato 12 gennaio alle 18.00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Confermate le indiscrezioni che vi abbiamo riportato poco fa: Suso non è al meglio e non ci sarà. Lo spagnolo non è stato inserito nella lista dei convocati per il match di domani. Sampdoria-Milan convocati: prima chiamata per Lucas Paquetà. C’è Gonzalo Higuain, non c’è Suso.

Ecco l’elenco completo: PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

DIFENSORI: Abate, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Simic, Strinic, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Kessie, Mauri, Montolivo, Paquetá

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Higuain.