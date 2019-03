Sampdoria-Milan 1-0, DIRETTA LIVE | Cronaca – Moviola – Pagelle – Sintesi

Sampdoria-Milan, 29ª giornata Serie A 2018/2019: cronca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, sintesi e tabellino

Questa sera alle 20.30 si giocherà a Marassi la sfida tra Sampdoria e Milan. Il match è un vero e proprio scontro diretto per l’Europa, nonostante i rossoneri siano più avanti in classifica dei doriani. I blucerchiati, con una vittoria, andrebbero a quota 45 punti entrando nella parte alta della classifica a soli pochi punti dalla zona Champions. I rossoneri, cercheranno invece il riscatto dopo la sconfitta contro il Derby e il controrpasso sui cugini dell’Inrer in classifica.

Sampdoria-Milan 1-0: pagelle e tabellino

MARCATORI: 1′ Defrel (S)

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero 6.5; Murru 6.5, Andersen 6.5, Colley 7, Sala 6.5; Praet 6.5, Linetty 6.5, Vieira 6; Ramirez 6 (67′ Saponara 6); Quagliarella 6.5 (87’ Gabbiadini sv), Defrel 7. Allenatore: Giampaolo 6.5

MILAN (4-3-3): Donnarumma 4; Calabria 5, Musacchio 6, Romagnoli 6, Rodriguez 5 (46′ Conti 6); Bakayoko 5, Biglia 5 (71′ Paquetà sv), Calhanoglu 5; Castillejo 5, Piatek 5, Suso 5 (66′ Cutrone 6). Allenatore: Gattuso 5

ARBITRO: Daniele Orsato di Schio

NOTE: ammoniti Castillejo, Suso, Bakayoko, Musacchio (M)

Sampdoria-Milan 1-0: diretta live, moviola e sintesi

90+7′ – FINISCE QUI LA PARTITA!

90+2′ – ALTRA AMMONIZIONE NEL MILAN! Musacchio riceve il giallo per aver protestato per un rigore negato ai rossoneri

88′ – Proteste in campo per un contatto su Piatek! Secondo Orsato però non è rigore! L’arbitro ricorre al Var per rivedere il fallo in area di rigore, ma decide di non dare ugualmente il rigore. Il contatto c’è, ma non è così evidente.

87′ – SECONDA SOSTITUZIONE NELLA SAMPDORIA: entra Gabbiadini per Quagliarella

71′ – ULTIMA SOSTITUZIONE NEL MILAN: entra Paquetà al posto di Biglia

67′ – PRIMA SOSTITUZIONE PER LA SAMPDORIA: esce Gaston Ramirez ed entra Saponara

66′ – SECONDA SOSTITUZIONE PER IL MILAN: esce Suso per Cutrone

65′ – TERZA AMMONIZIONE DEL MATCH: a ricevere il giallo questa volta è Bakayoko per un intervento al lime dell’area di rigore della Samp

46′ – RIPARTE IL SECONDO TEMPO! I rossoneri iniziano la seconda frazione di gioco con una novità in campo: Conti ha infatti preso il posto di Rodriguez

45+1′ – Dopo un minuto di recupero, si chiude con la Sampdoria in vantaggio di una rete contro il Milan

25′ – SECONDA AMMONIZIONE DEL MATCH: sempre nella formazione di Gattuso, Castillejo riceve il giallo per proteste

25′ – Episodio molto dubbio in area di rigore della Sampdoria! Grandissima parata in tuffo di Audero sul tiro a giro di Suso: palla in angolo. Silent check della sala VAR che non conferma il presunto tocco di mano in area da parte di Praet

15′ – PRIMA AMMONIZIONE DEL MATCH: nei rossoneri viene ammonito Suso per aver atterrato un avversario

1′ – GOL DEL MILAN! Incredibile dopo 35”! Erroraccio di Gianluigi Donnarumma che calcia il pallone su Gregoire Defrel che di rimbalzo fa finire il pallone in rete!

1′ – INIZIA ORA IL MATCH DI MARASSI

Sampdoria-Milan: formazioni ufficiali

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Murru Andersen, Colley, Sala; Praet, Linetty, Vieira; Ramirez; Quagliarella, Defrel. Allenatore: Giampaolo

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Biglia, Calhanoglu; Castillejo, Piatek, Suso. Allenatore: Gattuso

Sampdoria-Milan: probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Praet, Vieira, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Biglia, Calhanoglu; Suso, Piatek, Castillejo. Allenatore: Gattuso.

