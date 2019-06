Sampdoria, Muriel può tornare: Ferrero tenta il colpo

Luis Muriel potrebbe non essere riscattato dalla Fiorentina. Sull’attaccante c’è da registrare l’interesse della Sampdoria

Luis Muriel, attaccante colombiano, potrebbe non essere riscattato dalla Fiorentina. La Sampdoria del presidente Ferrero sta pensando a lui per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione.

Il club doriano potrebbe cedere uno tra Caprari e Gabbiadini e stando a quanto riferito da Il Secolo XIX potrebbe puntare su Muriel. La Fiorentina non riscatterà il colombiano, il Siviglia non intende puntare su di lui.