Sampdoria, nome nuovo per l’attacco: occhi su Brekalo

La Sampdoria pensa a Josip Brekalo, esterno offensivo croato di proprietà del Wolfsburg. Le ultimissime notizie

La Sampdoria, non è un mistero, cerca un nuovo esterno offensivo (anche due), per il 4-3-3 di mister Di Francesco. Secondo Sportitalia, Josip Brekalo è la nuova pista per l’attacco della Samp.

Simone Verdi e Domenico Berardi rimangono in lista ma sono due obiettivi cari. Il club doriano valuta l’esterno offensivo croato classe 1998 di proprietà del Wolfsburg. Brekalo gioca prevalentemente come esterno offensivo sinistro: la Samp ci fa un pensierino.