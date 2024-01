Al Ferraris andrà in scena l’anticipo della 21a giornata di Serie B tra Sampdoria e Parma: le probabili formazioni, l’orario e dove vederla

Al Ferraris andrà in scena l’anticipo della 21a giornata di Serie B tra Sampdoria e Parma. I blucerchiati arrivano con una vera e propria emergenza e tantissime assenze, mentre i Ducali con la voglia di continuare a correre in vetta alla classifica. Da un lato la formazione di Pirlo e dall’altra quella di Pecchia che non vuole saperne di perdere l’imbattibilità che dura da sette giornate (4 pareggi e 3 vittorie). Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove vedere il match.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Parma

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, Murru, Giordano; Depaoli, Yepes, Ricci; De Luca, Verre; La Gumina. Allenatore: Pirlo

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Del Prato, Osorio, Circati, Di Chiara; Estevez, Sohm; Man, Bernabé, Benedyczak; Bonny. Allenatore: Pecchia

Sampdoria-Parma: orario e dove vederla

La gara del Ferraris tra le due squadre andrà in scena alle ore 20:30 e sarà visibile su Sky Sport al Canale 251, o ancora su Sky Sport Calcio. In alternativa sarà possibile vederla su Dazn o Now, anche sulle App dedicate e scaricabili su tutte le piattaforme: Pc, Tablet e Smartphone.