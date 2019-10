Di Francesco verso l’esonero,la società doriana ha già in mente il sostituto

Sono ore calde in casa Sampdoria e non solo. Ieri la squadra di Di Francesco ha perso ancora per mano del Verona che si è imposto per 2-0. L’unica soluzione al momento è quella del cambio in panchina e il primo candidato potrebbe essere Stefano Pioli.

L’ex allenatore di Lazio e Fiorentina però avrebbe chiesto alla dirigenza blucerchiata un altro giorno di tempo per capire cosa succederà al Milan. Nonostante la vittoria con il Genoa infatti anche Giampaolo sarebbe per essere esonerato.