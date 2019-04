Sampdoria, prima espulsione per Gaston Ramirez, il “colleziona-gialli”

Primo tempo horror della Sampdoria: al 45′ arriva il rosso a Ramirez. Prima espulsione per un giocatore “abbonato” ai gialli

La Sampdoria ha disputato un primo tempo terribile. I blucerchiati stanno perdendo in casa contro la Lazio, in vantaggio di due reti grazie alla doppietta di Felipe Caicedo. Al 45′ pt Gaston Ramirez ha ulteriormente messo nei guai la propria squadra, rimediando una espulsione per somma di ammonizioni.

Si tratta del secondo rosso in Serie A per il fantasista della Sampdoria: strano da credere, visto che il giocatore è un vero e proprio collezionista di ammonizioni. Attualmente in stagione il numero 10 dei genovesi conta ben 6 gialli oltre alla sanzione odierna, mentre nello scorso campionato ne aveva rimediati addirittura 9 (troppi per un trequartista). Ramirez sinora era stato espulso per doppia ammonizione soltanto nel 2010, quando militava tra le file del Bologna.