Quagliarella raggiunge Batitusta per aver segnato in 11 partite di fila in Serie A: è lui l’uomo dei record e dei gol impossibili: ecco la top 10 – VIDEO

Fabio Quagliarella eguaglia il record di Batistuta in Serie A. L’attaccante della Sampdoria, segnando quest’oggi all’Udinese su rigore, ha infatti raggiunto l’ex della Fiorentina Gabriel Batistuta per aver segnato in 11 gare di fila in Serie A. La striscia record di Batistuta risaliva al 1994/95 e ora, con la prossima partita, potrebbe addirittura esser battuto. Il 36enne della Samp ha così riscritto la storia del calcio italiano. Quagliarella si conferma così un uomo da record e da gol impossibili. In questi anni ci ha deliziato con moltissime perle. Eccone una top 10:

10. Napoli-Torino 2-1 – 2014/15

9. Juventus-Chievo 2-0 – 2012/13

8. Pescara-Juventus 1-6 – 2012/13

7. Atalanta-Napoli 0-2 – 2009/10

6. Napoli-Udinese 2-2 – 2008-2009

5. Udinese-Juventus 0-4 – 2010/11

4. Sampdoria-Chievo 2-0 – 2018/19

3. Reggina-Sampdoria 0-1 – 2006/07

2. Chievo-Sampdoria 1-1 – 2006/07

1. Sampdoria-Napoli 3-1 – 2018/19