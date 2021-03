Sampdoria, Quagliarella è l’uomo dei record: ecco gli ultimi tre

Fabio Quagliarella è l’uomo dei record: 400 volte titolare in Serie A, ora nel mirino le 174 reti da Amadei nella classifica all time dei marcatori

Fabio Quagliarella è l’uomo dei record. Ieri ne ha centrati altri tre: 400 volte titolare in Serie A, eguagliato o superato il record di Adriano Bassetto tra i marcatori blucerchiati (ancora un dubbio aleggia sul fatto che siano 92 o 93) e, finalmente, dopo dieci partite disputate al Dall’Ara è riuscito a segnare in casa del Bologna.

Tra gli stadi in cui il capitano della Sampdoria non era mai riuscito a fare gol c’era proprio quello della squadra rossoblù che da ieri non è più un tabù. I prossimi obiettivi dell’attaccante blucerchiato sono raggiungere anche in questa stagione la doppia cifra (è a quota nove centri) e eguagliare il record di Amadei (174 reti e 14° marcatore all time della Serie A).