Sampdoria, Quagliarella stupisce tutti: bomber e uomo squadra

Fabio Quagliarella continua a macinare grandi numeri con la Sampdoria: non solo uomo gol, l’attaccante si rivela prezioso per la squadra.

La Sampdoria si coccola Fabio Quagliarella e se lo tiene stretto. L’attaccante napoletano, che compirà 35 anni il prossimo 31 gennaio, ha segnato 11 reti in 17 gare (primo nella classifica marcatori fra gli italiani) e va a rete consecutivamente da 8 partite di fila. Oltre ad essere letale sotto porta, e a firmare gol bellissimi come quello di tacco nell’ultima giornata contro il Chievo, la punta blucerchiata sa rendersi però anche un grande uomo squadra, disposto a sacrificarsi per i compagni quando serve.

Proprio contro i Mussi il suo allenatore Marco Giampaolo non ha esitato a chiedergli un aiuto alla mediana, visto l’affollamento del reparto e le difficoltà di Saponara. Lui, senza battere ciglio, lo ha dato, senza che questo compromettesse la sua prestazione offensiva. E a dire quanto Quagliarella si sacrifichi per i compagni sono i numeri: per lui anche 4 assist in questa prima parte della stagione e una media di 1,29 sponde e di 1,06 cross a partita, dati questi ultimi superiori alla media del ruolo nel campionato. Ora nel mirino c’è un’altra sua ex squadra, la Juventus, cui Quagliarella spera di fare lo sgambetto di fine anno.

