Sampdoria, ripresa in vista della Lazio: assente Bereszynski

«La Sampdoria è tornata al lavoro. Lo ha fatto nell’uggiosa mattinata di Bogliasco, dove, sul campo 2 del “Mugnaini”, Claudio Ranieri e staff hanno sottoposto i blucerchiati ad una seduta a base di attivazione atletica, esercitazioni tecniche e partitelle in spazi ridotti, dalle quali, nel finale, sono stati esentati i maggiormente impiegati nella vittoria con la Fiorentina. Unico assente Bartosz Bereszynski, in permesso per la nascita del secondogenito Bruno. Domani, mercoledì, è in agenda un altro allenamento mattutino».

