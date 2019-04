Sampdoria-Roma highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 31ª giornata della Serie A 2018/2019

Sampdoria-Roma highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 31° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Ferraris’ di Genova, i blucerchiati di Marco Giampaolo sfidano i giallorossi guidati da Claudio Ranieri. Sampdoria nona in classifica con 45 punti e proveniente dalla sconfitta sul campo del Torino; Roma avanti di una posizione (48) e reduce dal pareggio interno con la Fiorentina. Nella gara d’andata, vittoria giallorossa all’Olimpico col risultato di 4-1. Adesso le due squadre tornano a incontrarsi: Sampdoria e Roma si contendono tre punti molto importanti per il comune obiettivo europeo. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.