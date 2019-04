Sampdoria, la strana altalena di vittorie e sconfitte in casa nel 2019

Nel 2019 la Sampdoria ha una pazza statistica relativa alle partite in casa: al Marassi alterna vittorie e sconfitte

La Sampdoria paga il primo tempo disastroso contro la Lazio e perde di fronte ai propri tifosi. A nulla è valso il 150° gol in Serie A per Fabio Quagliarella, che non festeggia per il record personale.

In compenso, i tifosi blucerchiati avranno notato una clamorosa coincidenza: la Sampdoria non ha la minima continuità a Marassi e, anzi, alterna in modo perfetto vittorie e sconfitte nel 2019.

Il nuovo anno era cominciato con l’eliminazione dalla Coppa Italia contro il Milan (1-0). Dopo quella disfatta, i ragazzi di mister Giampaolo devastarono l’Udinese con un secco 4-0, per poi scivolare clamorosamente tra le mura amiche contro il Frosinone con un 1-0. Stesso risultato ma in favore dei genovesi nel match casalingo contro il Cagliari, seguito dall’1-2 in casa contro l’Atalanta. I blucerchiati si sono vendicati in campionato contro il Milan, battendo i rossoneri 1-0. Dopodiché, Fabio Quagliarella e compagni hanno sventolato bandiera bianca contro la Roma, passata a Marassi con un solo gol. Infine, prima dell’odierna sconfitta contro i biancocelesti, la Sampdoria ha conquistato tre punti fantastici nel Derby della Lanterna contro il Genoa, con un trionfo sui rossoblù per 2-0.