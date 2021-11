Sampdoria, Thorsby vince i FIFPro Merit Awards – VIDEO

Morten Thorsby, centrocampista della Sampdoria, ha vinto il FIFPro Merit Awards per meriti ambientalistici – VIDEO

Il centrocampista della Sampdoria, Morten Thorsby, è stato insignito del premio FIFPro Merit Awards di quest’anno per il suo impegno contro il cambiamento climatico.

L’obiettivo di Morten Thorsby, che ha scelto la maglia numero due proprio per richiamare l’attenzione di tutto sul surriscaldamento globale, è arrivare a creare una rete solidale di calciatori schierati in difesa dell’ambiente non solo come testimonial ma anche attivamente con gesti concreti.

