Sampdoria, Tonelli ancora ai box: il difensore punta il Parma

Sampdoria, Lorenzo Tonelli è ancora ai box e fuori dai convocati per la sfida contro l’Udinese: il difensore punta il Parma

Mancano poche ore ormai alla sfida del Ferraris tra Sampdoria e Udinese. Mister Claudio Ranieri si trova davanti a delle scelte obbligate in difesa, complice lo stop di Lorenzo Tonelli che è stato escluso dalla lista dei convocati.

Il tecnico blucerchiato ha scelto la linea precauzionale lasciando a riposo il centrale ex Napoli. Tonelli punta al rientro per il match, in programma domenica 24 gennaio, contro il Parma, ma non è escluso un ulteriore riposo per permettere un recupero completo in vista del primo turno del girone di ritorno.