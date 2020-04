Sampdoria, Tonelli: «Voglio l’Europa con questi colori» – VIDEO

Lorenzo Tonelli giura amore alla Sampdoria: ecco le parole del difensore, tornato in blucerchiato nel mercato invernale – VIDEO

Lorenzo Tonelli, difensore della Sampdoria, ha risposto alle domande dei tifosi, tramite il profilo Twitter della società blucerchiata. Ecco le sue parole.

«Restare a giocare per la Samp sarebbe molto bello per me, è una società che stimo e ammiro molto. Ogni anno può essere in grado di lottare per obiettivi importanti. Uno dei miei desideri sarebbetornare a giocare in Europa con questi colori».