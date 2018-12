L’account Twitter inglese della Sampdoria ha risposto alle richieste dei tifosi Gunners per Torreria con un messaggio tutto da ridere

Dopo la splendida scorsa stagione alla Sampdoria, Lucas Torreira sta sorprendendo tutti all’Arsenal di Unay Emery. Oltre ad aver guadagnato la titolarità, le sue prestazione e la sua garra stanno facendo impazzire i tifosi dei Gunners. Addirittura, dopo il primo gol dell’uruguayano, in molti avevano scritto alla Sampdoria, ringraziando la società per il prezzo della cessione, ritenuto troppo basso. Alcuni tifosi avevano addirittura proposto di pagare alla squadra di Genova soldi in più.

In proposito, la risposta del club non si è fatta attendere. Dall’account Twitter inglese della Sampdoria arriva la simpaticissima risposta rivolta all’Arsenal. Questo il contenuto del messaggio: «Importante aggiornamento per tutti i fan dell’Arsenal. Siamo lieti di annunciare che abbiamo creato l’email ufficiale #grazieperTorreiraSampdoria. Potrete inviare messaggi o offerte di regali alla mail thanksfortorreirasampdoria@gmail.com. I regali possono includere: reni o altri organi vitali, Elneny e/o Iwobi, pensieri riguardo al giocatore che non possono essere resi pubblici, una torta di Natale a forma di Torreira, Ozil, donazioni al nostro ospedale per bambini locale, Carl Jenkinson e un pacchetto di biscotti al bourbon, un e-mail di 5 pagine di ringraziamenti, 100 milioni».