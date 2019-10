Sampdoria, ufficiale il divorzio con Di Francesco: il comunicato del club

La Sampdoria ha ufficializzato con un comunicato il divorzio con Eusebio Di Francesco. Ecco la nota del club blucerchiato

La notizia era nell’aria ma ora è diventata ufficiale. Eusebio Di Francesco non è più l’allenatore della Sampdoria. Con una nota apparsa sul sito blucerchiato, il club informa il raggiungimento di un accordo consensuale per l’interruzione del rapporto. Questo il comunicato.

«Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver raggiunto un accordo consensuale con Eusebio Di Francesco e il suo staff tecnico per l’interruzione del rapporto professionale. Il presidente e i suoi collaboratori ringraziano Di Francesco e staff per il lavoro svolto e per la disponibilità dimostrata».