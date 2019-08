Sampdoria, ufficializzati i numeri di maglia per la stagione 2019/2020

La Sampdoria ha ufficializzato i numeri di maglia per la stagione 2019/2020, sia per campionato che per Coppa Italia

La stagione della Sampdoria è pronta al via. I blucerchiati hanno ufficializzato i numeri di maglia per l’annata che sta per cominciare, sia per campionato che per Coppa Italia. Di seguito la lista.

I NUMERI UFFICIALI – 1 Audero, 3 Augello, 4 Vieira, 5 Chabot, 6 Ekdal, 8 Barreto, 9 Bonazzoli, 11 Ramirez, 12 Depaoli, 13 Bahlouli, 14 Jankto, 15 Colley, 16 Linetty, 17 Caprari, 18 Thorsby, 19 Regini, 20 Maroni, 21 Murillo, 23 Gabbiadini, 24 Bereszynski, 25 Ferrari, 26 Leris, 27 Quagliarella, 29 Murru, 30 Falcone, 35 Avogadri