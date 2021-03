Sampdoria, un dato rinfranca Ranieri: cosa succede col Torino

Claudio Ranieri può guardare con positività alla gara contro il Torino: ecco la statistica relativa alla Sampdoria contro i granata

La statistica contro il Torino è positiva. La Sampdoria ha segnato in tutte le ultime dieci partite di campionato contro i granata: tra le squadre attualmente in Serie A la squadra ligure vanta una striscia aperta più lunga solo contro la Fiorentina (11 gare in gol).

Dati che rincuorano Ranieri in vista del match in programma oggi alle ore 15 tra le mura del Ferraris.

