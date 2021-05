Sampdoria, Yoshida verso la conferma: il punto sul futuro del difensore

La Sampdoria si appresta a terminare il suo campionato e volge uno sguardo al futuro: Maya Yoshida si guadagna la riconferma

La Sampdoria, archiviato il discorso nono posto in classifica, da domani comincerà la sua preparazione in vista dell’ultimo match di campionato contro il Parma. La società blucerchiata volge, inoltre, uno sguardo al futuro: conferme per Maya Yoshida, guerriero inesauribile al servizio di Claudio Ranieri.

Il capitano del Giappone, infatti, ha sempre messo a disposizione la sua esperienza e abnegazione al servizio della squadra, mostrando spesso doti da vero leader, non sempre facilmente visibili in Serie A. È tempo di bilanci, dunque, ma il destino dell’ex Southampton appare già scritto.