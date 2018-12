Castillejo sulla crisi di Higuain: «Presto tornerà a segnare»

Il Milan cerca la svolta, Samu Castillejo carica i rossoneri. Ecco le sue parole in vista della sfida con la Fiorentina

Milan contro Fiorentina, rossoneri a caccia di riscatto dopo le ultime uscite negative. Ecco le parole di Samu Castillejo ai microfoni di Sport Mediaset: «Chiaro che non stiamo attraversando un periodo positivo in fatto di gol come ci piacerebbe, ma il calcio cambia velocemente e non dà il tempo di pensare alla partita della scorsa settimana».

Continua lo spagnolo: «Sabato vogliamo un altro tipo di finale in casa contro una grande squadra speriamo di fare un buon risultato e fare un passo avanti per l’obiettivo Champions League». Poi una battuta sul momento no di Gonzalo Higuain: «Il Pipita è uno abituato a fare gol, presto tornerà a segnare. Ci aiuta dentro e fuori dal campo, e dobbiamo farlo anche noi come squadra verso di lui».