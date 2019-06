San Siro, nasce il nuovo impianto: più piccolo e ‘personalizzabile’. Prende forma il progetto dello stadio condiviso da Milan e Inter

Ancora un mese. Questo è il periodo di tempo che Milan e Inter si riserbano per ultimare il progetto del nuovo San Siro e per presentarlo ufficialmente al comune di Milano. Lo stadio – che sarà condiviso proprio come quello attuale – dovrebbe sorgere nella medesima zona ed essere un po’ più piccolo (capienza intorno ai 60.000 posti).

Su Corriere dello Sport si parla di una gestazione di 3 anni e di una spesa totale da 700 milioni. Verranno migliorati i servizi e verranno aperti alcuni esercizi commerciali funzionali alla bonificazione della zona. Si sta inoltre valutando di renderlo personalizzabile esternamente (modello Allianz Arena) a seconda se a giocare sia il Milan o l’Inter.