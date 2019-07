San Siro, le parole di Sandro Mazzola: «Nel nuovo stadio non porterò i miei nipoti»

Il leggendario Sandro Mazzola, bandiera dell’Inter dal 1961 al 1977 con 116 reti, ai microfoni di La Repubblica Milano ha ammesso di essere totalmente contrario all’abbattimento di San Siro. «Mi viene il groppo in gola al solo pensiero che lo vogliano demolire».

«Se davvero accadrà una cosa del genere, non metterò mai più piede in quella zona, né nello stadio che prenderà il posto di questo, e neppure al parco. Anzi, la cancellerò proprio dalla mia vita, anche dal navigatore satellitare, non vorrò mai più rischiare di capitarci anche solo per caso».