Sanchez Inter, ci siamo: chiusura attesa nelle prossime ore. I dettagli

Alexis Sanchez è sempre più vicino a diventare un calciatore dell’inter: la chiusura dell’affare è attesa nelle prossime ore. I dettagli

Come riportato da Matteo Biraghi, giornalista di Sky Sport, Alexis Sanchez è sempre più vicino a vestire la maglia nerazzurra. L’Inter spera di chiudere l’affare nelle prossime ore, tra domani e dopodomani.

In queste ore è in corso un nuovo incontro tra l’Inter e l’agente del calciatore. Si lavora sul prestito gratuito con diritto di riscatto a 15 milioni. Il Manchester United contribuirà a pagargli parte dell’ingaggio, che attualmente è di 15. Già martedì il cileno potrebbe essere in Italia per visite e poi firma.