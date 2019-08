Sanchez Inter, ci siamo: ecco le cifre dell’affare con lo United

Sanchez Inter, la trattativa è in dirittura d’arrivo: ecco le cifre dell’affare tra i nerazzurri ed il Manchester United

Ultimi dettagli tra Inter e Manchester United per una trattativa che pare ormai in dirittura d’arrivo. Quella per Alexis Sanchez, naturalmente.

I due club, secondo La Gazzetta dello Sport, sono vicini all’accordo per l’attaccante cileno sulla base di un prestito oneroso da 2-3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12-15. Lo stipendio dell’attuale Red Devil sarà pagato per metà dagli inglesi, che lo considerano ormai fuori dal progetto di Solskjaer, e per metà dai nerazzurri. Già prenotata la maglia numero 7.