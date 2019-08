Sanchez all’Inter, spunta il retroscena: il giocatore è stato a Milano

Nelle ultime ore si è diffusa la voce di un accordo dell’Inter con Sanchez. Adesso spunta il retroscena legato al giocatore

Alexis Sanchez ha un accordo con l’Inter. Nelle ultime ore si è diffusa l’insistente voce che vuole il cileno proiettato verso il club nerazzurro. Come rivela il Corriere dello Sport, il giocatore è già stato a Milano per parlare con la dirigenza: il tutto è avvenuto il giorno di Ferragosto.

Quel giorno le parti hanno ragionato sui termini dell’accordo e dell’operazione con lo United: l’Inter pagherebbe non più di tre milioni d’ingaggio, con la restante parte che verrebbe pagata dagli inglesi, che lo lascerebbero partire in prestito. Nelle prossime ore l’agente del giocatore, Felicevich, sarà in Inghilterra per trovare l’intesa totale con i Red Devils.