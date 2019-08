Sanchez Inter: rischi e potenzialità di questa operazione di mercato

Alexis Sanchez può stravolgere l’Inter, ma si tratta di un’operazione di mercato con qualche rischio. L’avventura a Manchester non è stata incoraggiante

Il talento di Alexis Sanchez, probabile nuovo giocatore dell’Inter, è indiscutibile. Tuttavia, da quando è andato al Manchester United, l’ex Udinese ha affrontato una involuzione tanto evidente quanto inquietante.

Il giocatore cileno avrebbe le caratteristiche perfette per incidere con Conte come seconda punta vicina a Lukaku: sa muoversi bene in spazi interni, è pulito in spazi stretti, associativo e sa giocare a pochi tocchi. Vedremo se il tecnico leccese saprà rigenerarlo. E’ una rischiosa operazione di mercato, ma di certo un Sanchez al meglio stravolge gli equilibri del campionato.