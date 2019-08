Sanchez torna in Serie A? Varie big italiane su di lui

Alexis Sanchez sarebbe pronto a tornare in Serie A: ormai fuori dal progetto del Manchester United, l’attaccante piace a varie italiane

Il futuro di Alexis Sanchez potrebbe parlare ancora italiano. L’attaccante cileno, in uscita dal Manchester United con il quale è in rottura, potrebbe tornare in Serie A, dove ha giocato con l’Udinese vivendo un periodo felice della sua carriera.

Come riporta il Mirror, il giocatore sarebbe finito nel mirino di varie big di Serie A: Juve, Inter, Milan e Napoli. Fino a qualche giorno fa sembrava in corsa anche la Roma, ma l’offerta giallorossa sarebbe stata ritenuta troppo bassa dai Red Devils.