Sanè Bayern: nessuno dribbla quanto il tedesco

Il Bayern Monaco pare stia facendo sul serio per Leroy Sanè. Il tedesco ama giocare a sinistra e occupare una posizione defilata, coprendo l’ampiezza. Isolandolo sul lato debole, può esaltare la sua grande capacità di dribbling e cross.

Sanè per il City in PL in stagione (p90):

▪️3° per drb riusciti: 4.44

▪️1° per assist: 0.36

▪️1° per gol – xG: +0.20 (0.45 vs 0.25)

Sanè per il City in CL in stagione (p90):

▪️1° per drb riusciti: 8.14

▪️1° per % realizzativa: 36.4%

▪️1° per gol – xG : +0.60 (0.84 vs 0.24) pic.twitter.com/fhMg9xQbfQ

