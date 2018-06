Il Bologna ha reso ufficiale l’arrivo di Federico Santander, attaccante che militava nel Copenaghen. L’annuncio è stato reso noto sul profilo Twitter

Il Bologna ha chiuso per l’arrivo di un nuovo calciatore. Si tratta di Federico Santander, attaccante di origini paraguaiane che arriva dal Copenaghen. Il giocatore ha da poco firmato il suo primo contratto con una squadra di Serie A.

Si è legato ai felsinei fino al giugno del 2022, un accordo che testimonia la fiducia che il Bologna ripone in lui. Nato nel 1991, arriva da tre campionati in Danimarca in cui ha dimostrato un discreto senso del gol: fin dall’inizio del ritiro sarà coi ragazzi di Inzaghi.