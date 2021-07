Santos, il presidente Rueda: «Abbiamo ricevuto un’offerta per Kaio Jorge»

Rueda, presidente del Santos, ha confermato l’esistenza di una trattativa per la cessione di Kaio Jorge seguito dal Milan

Rueda, presidente del Santos ha confermato l’esistenza di una trattativa per la cessione di Kaio Jorge seguito dal Milan. Intervistato da “Diario do Peixe”, il presidente del Santos ha fatto una rivelazione importante.

«Abbiamo una proposta. Il mercato è ristretto: i club in Europa non hanno molti soldi, ma abbiamo un’offerta, sì. Quello che dico sempre io è: una cosa è una richiesta di informazioni, un’altra cosa è una proposta. Quando si consulta è per conoscere il prezzo di vendita, mentre l’offerta è su carta intestata. Dopo averla ricevuta bisogna sempre controllare presso il club se è vera, ne ho già ricevute tre false. Ma Kaio Jorge ha questa offerta: abbiamo fatto una contro-proposta e stiamo trattando. Non vedo l’ora di vedere cosa ne pensi il proprietario, sta cercando alternative, ci siamo mossi anche noi. La proposta è arrivata direttamente dal club».