Sarabia PSG: cosa porta il centrocampista spagnolo

Pablo Sarabia è un nuovo giocatore del PSG. Analisi delle caratteristiche tecniche del centrocampista, reduce da una grandissima annata

Per la prossima stagione, il PSG si sta muovendo per rinforzare soprattutto il centrocampo: Pablo Sarabia, ex mezzala del Siviglia, è il primo rinforzo.

Lo spagnolo è reduce da una stagione eccezionale in Liga, dove è stato tra le rivelazioni del campionato. Mancino di piede, si tratta di una mezzala creativa che segna parecchio e produce tanto offensivamente. Nell’ultima stagione, ha collezionato 12 reti e 13 assist. Nessuno, a parte lui e Messi, è andato in doppia cifra sia in reti segnate che in assistenze.