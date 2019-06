Sarri alla Juve: i 5 giocatori al centro del nuovo progetto tecnico. Il neo allenatore bianconero sparge indizi in conferenza stampa

Ce ne sono tre con cui Maurizio Sarri avrà bisogno di parlare, perché considerati più talentuosi, quindi con una maggiore incidenza offensiva. E poi ce ne sono altri due, per i quali il nuovo allenatore ha già in mente una svolta tecnica ancora prima che tattica. Nella conferenza stampa di presentazione (“buona la prima”, a proposito), Sarri ha fornito indizi sufficienti per comprendere chi sarà al centro della Juventus 2019/20. I tre di maggiore talento, dicevamo: Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Douglas Costa. Il tecnico gli cita uno per uno: col primo è in agenda un incontro in Grecia, col secondo ci sarà da chiarire il grande equivoco della posizione in campo (tormentone dell’ultima stagione di Allegri), mentre il terzo è stato definito da Sarri «un top player che deve ancora esplodere completamente».

Insomma, tanta carne a fuoco almeno quanta voglia di poter sfruttare tre armi letali al massimo delle loro capacità e condizioni. Gli altri due ‘favoriti’ dell’ex allenatore del Chelsea sono Federico Bernardeschi e Miralem Pjanic. Per il primo serve specializzazione in un ruolo specifico, ha detto Sarri, innamorato delle doti del 33 e pronto a stabilizzarne al rialzo il rendimento ondivago della precedente gestione tecnica. Sul bosniaco invece un progetto ancora più definito: «Vorrei vedere Pjanic giocare 150 palloni a partita», un futuro alla Jorginho per intenderci. Preamboli di non trascurabile importanza in attesa delle dinamiche di un mercato che, come sempre, sarà saldamente nelle mani della società. «Paratici conosce i giocatori meglio di me» è l’intelligente considerazione di Sarri. Maurizio si limiterà a dettare le linee guida: in entrata e in uscita, a seconda delle esigenze che poi dovranno collimare con contingenze e opportunità.