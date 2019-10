Sarri elogia Rabiot: «Lo stavamo aspettando» – VIDEO

Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico bianconero su Adrien Rabiot, reduce da una buona prova con il Bologna

Maurizio Sarri elogia Adrien Rabiot nella conferenza stampa di vigilia di Juve-Lokomotiv Mosca. Queste le parole del tecnico bianconero.

«Sicuramente giocare con continuità aiuta tutti i giocatori. Nelle grandi squadre con organici così forti e vasti giocare con continuità è difficile per tutti. L’aspetto più positivo del ragazzo è che lui è stato un mese senza giocare, è tornato dentro ed è migliorato. Questo vuol dire che si può migliorare anche attraverso gli allenamenti e di questo sono particolarmente contento. Lui ha avuto la fortuna/sfortuna di non andare in Nazionale e poter lavorare con i tecnici e i preparatori e fare un lavoro specifico non solo fisicamente, ma anche di tattica e di ruolo che penso lo abbia aiutato. E’ in grande crescita, ma era tenuto in considerazione anche prima, lo stavamo solo aspettando»