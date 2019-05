Sarri: «Futuro? Devo parlare col Chelsea. Niente contatti con altri club»

Presentatosi in conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League con l’Arsenal, Maurizio Sarri ha parlato anche del suo futuro

Intervenuto in conferenza stampa, Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida di Europa League contro l’Arsenal. Tante le domande sul futuro, che il tecnico ex Napoli ha dribblato con classe.

FUTURO – «Il mio futuro è mercoledì e penso solo alla finale, non ho contatti con altri club e devo parlare col Chelsea dopo la finale. Voglio sapere se sono soddsifatti di me, ho ancora due anni di contratto».

ITALIA – «Come sapete io adoro la Premier League, in questo momento è il campionato più forte del mondo. Ma ora dobbiamo solo pensare all’Europa League. Sono felice di rimanere qui, il Chelsea è uno dei principali club della Premier ma dobbiamo, come normale, discutere col club in vista della prossima stagione».

POCO ADATTO ALLA PREMIER – «Non riesco a capire perché. Per il mio calcio? Negli ultimi due anni il City ha vinto tutto e hanno uno stile di gioco simile al mio».