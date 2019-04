Il Milan pensa alla prossima stagione. Gattuso non è certo della conferma: i rossoneri pensano a Sarri e a Garcia

Ci sarà Rino Gattuso sulla panchina del Milan nel corso della prossima stagione? La conferma del tecnico non è certa. L’allenatore è al centro della bufera per i recenti risultati e per il gioco. Secondo Tuttosport, l’uscita infelice dell’allenatore della gara contro la Sampdoria («Il mio futuro lo saprete fra due mesi») rischia di compromettere il suo futuro al Milan. Il club rossonero si sta guardando attorno. Qualcosa tra Rino e Leonardo sembra essersi rotto e proprio per questo motivo il dirigente ha iniziato a sondare altre piste, come quella che porta a Maurizio Sarri.

L’allenatore del Chelsea potrebbe andare via a fine stagione per tornare in Italia. Il tecnico toscano è in prima fila per allenare la Roma ma occhio alle sorprese. La Roma potrebbe puntare proprio sullo stesso Gattuso, di sicuro esonerato in caso di mancato arrivo al quarto posto (anche la Coppa Italia avrà un peso importante sulle scelte dei rossoneri) con il Milan che andrebbe alla caccia di Sarri. Il sogno resta Antonio Conte, il quale sta però trattando con l’Inter. Sul taccuino dei rossoneri ci sono anche Rudi Garcia, ex Roma ora a Marsiglia, e Gasperini dell’Atalanta.