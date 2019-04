Maurizio Sarri ha parlato del futuro di Gonzalo Higuain. Parole importanti del tecnico italiano nei confronti del Pipita

Maurizio Sarri continua a coccolare Gonzalo Higuain. L’allenatore del Chelsea ha parlato del futuro del Pipita, aprendo le porte alla possibile conferma del centravanti argentino. L’avventura inglese non sta andando nel migliore dei modi ma Sarri punta ancora sul numero 9 ex Juventus e Milan. Il tecnico lo vorrebbe ancora in Blues e lo ha detto apertamente dopo la sfida con il Manchester United, ai microfoni della BBC.

Ecco le parole di Sarri sul Pipita: «Per un attaccante non è semplice abituarsi alla Premier League. Ricordo che Suarez, quando arrivò a Liverpool, segnò 3 gol. Poi 16 e poi 24, ma è difficile adattarsi a questo campionato. Penso che nella prossima stagione sarà in grado di segnare molto. Se resterà ancora al Chelsea? Non lo so, non lo faccio io il mercato, dovete chiedere al responsabile del mercato. In teoria sì, dovrebbe restare». La Juve osserva interessata.