Sarri: «Higuain o Dybala? Gioca chi sta meglio» – VIDEO

Inter-Juventus, attacco bianconero contro la miglior difesa della Serie A, Sarri ne parla in conferenza stampa

Mister Maurizio Sarri ieri è intervenuto nella consueta conferenza stampa prima della gara tra Inter e Juventus in programma questa sera. Ecco le sue dichiarazioni.

«Questa sera servirà un attaccante che sta bene mentalmente e fisicamente, poi ognuno gioca in base alle proprie caratteristiche. In questo momento quella neroazzurra è la difesa più forte del campionato per qualità dei difensori e perchè tutta la squadra difende in maniera giusta. L’Inter è una squadra solida, vediamo chi sta meglio e poi vediamo come attaccarli anche se non sarà assolutamente semplice».