Sarri: «Con l’Inter già vinto, adesso pensiamo al Bologna» – VIDEO

In conferenza pre Bologna, Sarri è tornato anche brevemente sulla sfida con l’Inter. Le parole del tecnico.

SVOLTA CON L’INTER – «Lo scetticismo nei miei confronti è un aspetto con cui convivo da tanti anni e non mi tocca. La classifica in questo momento non ci interessa, dobbiamo fare buone prestazioni, poi il risultato è una conseguenza. Sono tre punti ormai presi, ora dobbiamo concentrarci su una partita difficile. Dopo la sosta non è mai banale. Trovi giocatori che hanno vissuto altri contesti che tornano all’origine e non è automatico. Io non ho ancora visto Bentancur e domani abbiamo la partita. Non è facile rimbalzare da un modo di giocare all’altro».