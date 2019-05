Sarri-Juve: I Blues vogliono un indennizzo di 6-7 milioni

Sarri incontra il Chelsea per liberarsi e approdare a Torino: Marina Granovskaia chiede un indennizzo di 6-7 milioni alla Juventus

L’Inter ha annunciato ufficialmente il nuovo allenatore. La Juve dovrà aspettare ancora un po’. Il candidato numero uno rimane sempre Maurizio Sarri e tutto lascia pensare che le due strade si uniranno. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico incontrerà molto presto la dirigenza Blues.

I ‘Blues‘ non metteranno i bastoni fra le ruote ai bianconeri ma chiederanno un indennizzo di 6-7 milioni di euro. Toccherà al proprietario russo dare il via libera definitivo, mossa necessaria per sbloccare l’operazione che sta vivendo la sua fase più calda da ormai diversi giorni.