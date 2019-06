Sarri Juve: il countodown è iniziato. E quell’ultimo indizio non può mentire. Il tecnico del Chelsea si avvicina ad ampi passi verso Torino

Come riporta Sportitalia dovrebbe essere questione di pochi giorni: Maurizio Sarri si sta per liberare dal Chelsea per sposare il progetto Juventus, l’intesa è totale. Il giorno giusto? Mercoledì o giovedì secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà.

In tutto questo sui social Hasan Nagoor, azionista dei Blues, ha già salutato il tecnico con un emblematico e definitivo «Grazie Sarri».