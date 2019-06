Sarri-Juve, i dubbi di Amoruso: «Possibile ci sia la sorpresa»

Sarri-Juve, l’ex attaccante bianconero Nicola Amoruso si dice poco convinto dell’arrivo del tecnico toscano sulla panchina dei Campioni d’Italia

Nicola Amouso, ex attaccante della Juventus, getta dubbi sull’arrivo di Maurizio Sarri a Torino. Intervenuto a Kiss Kiss Napoli, ha infatti dichiarato: «Nuovo allenatore della Juventus? Fino a due giorni fa ero convinto fosse Maurizio Sarri».

«C’è qualcosa che non mi quadra. Possibile ci sia la sorpresa. Per me sono in trattativa, mi aspetto un nome molto importante sulla panchina adesso».