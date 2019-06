Sarri Juve: l’importanza degli inserimenti delle mezzali

Sarà interessante vedere come Sarri sfrutterà le mezzali della Juve. A Napoli gli inserimenti degli interni han portato tanti gol

Sarri è il nuovo allenatore della Juve, si possono quindi già immaginare le sue idee nella rosa attuali. Le sue mezzali sono sempre state molto prolifiche tanto in zona gol quanto in rifinitura, con la squadra che cercava le condizioni migliori per farle inserire.

Questo gol di Allan con la Spal ne è un esempio. La prima punta, Mertens, viene incontro: il movimento di Callejon crea lo spazio dove Allan si può inserire. Il belga serve quindi lo spagnolo che a sua volta premia l’inserimento di Allan. Lo si vede nella slide sopra.