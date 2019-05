Sarri Juve, possibile richiesta del Chelsea di un indennizzo

Il Chelsea potrebbe richiedere alla Juve un indennizzo per liberare Sarri prima della scadenza naturale del contratto

L’approdo di Maurizio Sarri alla Juve potrebbe complicarsi. Come riporta Tuttosport, i Blues potrebbero richiedere un indennizzo per liberare il tecnico. Marina Granovskaia avrebbe intenzione di chiedere 5/6 milioni alla Juve per far partire l’allenatore.

L’ex Napoli ha infatti un contratto che lo lega ai Blues per altri due anni e se quel contratto non viene rescisso non può firmare per un altro club. La situazione potrebbe complicare i piani bianconeri: Paratici e Nedved non avrebbero intenzione di pagare alcun indennizzo.